Bonifico da 100mila euro per una Onlus in Africa ma i soldi finiscono sul conto di una badante | assolti madre e figlio

Un bonifico di 100mila euro destinato a una Onlus in Africa, con l’obiettivo di aiutare bambini in zone colpite da guerre e povertà, è finito sul conto di una donna che lavora come badante. La frode informatica ha coinvolto due imputati, madre e figlio, che sono stati processati e assolti. La vicenda si è svolta davanti a un tribunale di Ancona.

ANCONA - Un bonifico da 100mila euro destinato ai bambini dei paesi devastati da guerre e povertà, una sofisticata frode informatica internazionale e due imputati finiti sotto processo. Ma ieri, a sorpresa, è arrivata l’assoluzione: madre e figlio, entrambi di origine nigeriana, sono stati.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate "Non circonvenzione, ma regali". Assolti in appello badante e figlioSi è ribaltato in appello il verdetto sul caso della presunta circonvenzione ai danni di un facoltoso allevatore faentino: i due imputati, una... Bonifico sbagliato: non è più reato tenersi i soldi sul conto corrente, ecco perchéIl bonifico è tornato più volte alla ribalta negli ultimi tempi per via delle novità introdotte con la formula istantanea: l’accredito avviene nel... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Bonifico da 100mila euro per una Onlus in Africa ma i soldi finiscono sul conto di una badante: assolti madre e figlio; Dalla beneficenza alla truffa. Trova sul conto 100mila euro. Assolte badante e figlio; BONIFICO DA OLTRE 1000 EURO PER LA POLIZZA FARLOCCA: DUE DENUNCIATI; Carte prepagate senza conto corrente: le migliori del 2026. Dalla beneficenza alla truffa. Trova sul conto 100mila euro. Assolte badante e figlioEra stata una banca del Piano, insospettita dal bonifico ingente, a bloiccare tutto. Per la Finanza non c’erano dubbi: erano stati loro. Ma le prove non sono state trovate. ilrestodelcarlino.it Il direttore di banca sventa una truffa da 100mila euro: La cliente voleva fare uno strano bonificoLa vicenda è avvenuta nei giorni scorsi poco prima della chiusura di fine mattinata, quando una cliente si è presentata allo sportello chiedendo di eseguire con urgenza un bonifico da 98.822 euro per ... ilrestodelcarlino.it https://www.luccaindiretta.it/cronaca/2026/05/06/va-alle-poste-per-fare-un-bonifico-da-30mila-euro-il-personale-sventa-la-truffa/502953/ - facebook.com facebook