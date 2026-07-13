Chiara lo voleva affrontare Garlasco nuova pista nel pc di casa Poggi?

Nuove indiscrezioni suggeriscono che nel computer di casa Poggi potrebbe esserci una nuova pista legata all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto quasi vent’anni fa a Garlasco. Il caso, uno dei più discussi in Italia, resta irrisolto e al centro di numerose indagini e ricostruzioni. Al momento, non ci sono conferme ufficiali su eventuali elementi trovati nel computer o su sviluppi recenti nelle indagini.

Nei quasi vent’anni trascorsi dall’omicidio di Chiara Poggi, il delitto di Garlasco continua a essere uno dei casi di cronaca nera più discussi d’Italia. Mentre le indagini e le nuove perizie alimentano il dibattito pubblico, continuano a emergere ricostruzioni alternative che cercano di dare una spiegazione ai tanti interrogativi rimasti senza risposta. >> Tragedia sulla provinciale, frontale spaventoso: ci sono vittime Tra le ipotesi più recenti c’è quella avanzata nel corso dell’ultima puntata di DarkSide – Storia Segreta d’Italia, dove il giornalista Gianluca Zanella ha proposto una lettura diversa della vicenda. La sua analisi parte da un interrogativo che, secondo lui, potrebbe essere decisivo per comprendere gli eventi che hanno preceduto l’omicidio della giovane di Garlasco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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GLI ORRORI di GARLASCO: NUOVE PROVE su ALBERTO STASI, ANDREA SEMPIO e CHIARA POGGI

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