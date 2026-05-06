Garlasco Poggi ai pm sui video nel pc di casa | ‘Non li ho mai visti’ difende Sempio e evita i cronisti

Un uomo si è presentato oggi alla procura di Garlasco, dove ha trascorso circa due ore rispondendo alle domande dei pubblici ministeri. Durante l’interrogatorio, ha affermato di non aver mai visualizzato i video presenti nel computer di casa. Dopo aver terminato l’audizione, è uscito dalla procura attraverso una porta secondaria, evitando così l’interazione con i giornalisti e le telecamere presenti.

L’uscita dalla Procura e il nodo dei video nel pc di casa. Due ore davanti ai magistrati, poi l’uscita da una porta laterale per evitare telecamere e taccuini. Come Andrea Sempio poco dopo, anche Marco Poggi lascia la Procura di Pavia senza rilasciare dichiarazioni. Ma dentro, durante l’audizione, i passaggi chiave non sono mancati. A cominciare da uno dei temi più delicati dell’intera inchiesta: i video intimi presenti nel computer di casa Poggi. Su questo punto il fratello di Chiara è stato netto. Sapeva dell’esistenza di quei file, ma ha chiarito di non averli mai visionati. Una distinzione importante, che segna il confine tra conoscenza indiretta e accesso diretto a contenuti che gli investigatori considerano rilevanti per comprendere il contesto relazionale attorno alla vittima.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Garlasco, Poggi ai pm sui video nel pc di casa: ‘Non li ho mai visti’, difende Sempio e evita i cronisti Notizie correlate Garlasco: Sempio 4 ore in procura, ma non risponde ai pm. Marco Poggi lo difende: «Mai visti con Andrea i video intimi di mia sorella»Andrea Sempio, unico indagato nella riapertura dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, ha lasciato la procura di Pavia dopo quasi 4 ore. Garlasco, Marco Poggi ai pm nell'interrogatorio: "Andrea Sempio non è colpevole, mai visti con lui i video intimi di Chiara"Nella sua testimonianza, rispondendo alle domande degli inquirenti circa la riconducibilità del Dna di Sempio trovato sotto le unghie della vittima,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Delitto di Garlasco, l'avvocato di Sempio: 'Domani Andrea non risponderà ai pm'. Le cugine di Chiara Poggi ascoltate oggi come testi; Delitto di Garlasco, Sempio deciderà all’ultimo se parlare ai pm. Per la difesa l'esame antropometrico escluderebbe la sua presenza sulla scena del crimine; Caso Garlasco: Sempio non risponderà ai pm domani a Pavia; Garlasco, interrogate le gemelle Cappa. Ora tocca a Marco Poggi e Andrea Sempio (che non risponderà ai pm). Garlasco, Marco Poggi ai pm: 'Mai visto con Andrea Sempio il video intimo di Chiara'Dopo quasi quattro ore, Andrea Sempio ha lasciato la Procura di Pavia. ansa.it Garlasco, Sempio non ha risposto ai pm. Interrogato anche Marco PoggiSEMPIO SCEGLIE LA LINEA DEL SILENZIO - Convocato per essere interrogato davanti al procuratore aggiunto Stefano Civardi, Andrea Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. La decisione era st ... oggi.it Garlasco, Marco Poggi: «Mai visto video intimi di Chiara con Andrea». - facebook.com facebook #Garlasco, A Marco Poggi fatti ascoltare audio di #Sempio che parla da solo: il fratello di Chiara lo difende x.com