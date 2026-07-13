Chiara Ferragni è stata avvistata a Portofino insieme al fidanzato, José Hernandes, durante alcuni giorni di vacanza. La influencer ha pubblicato sui social foto che la ritraggono in momenti di relax in una location esclusiva. Le immagini mostrano Chiara in abiti estivi, mentre si gode il mare e il paesaggio caratteristico del luogo. Nessun dettaglio su eventuali eventi o attività specifiche è stato fornito.

L’estate di Chiara Ferragni prosegue all’insegna del lusso e del relax. La popolare influencer sta infatti trascorrendo qualche giorno a Portofino in compagnia del fidanzato José Hernandes, e, come suo solito, ha voluto condividere con i fan alcuni scatti delle sue vacanze. Le vacanze a Portofino di Chiara Ferragni. Dopo le isole della Grecia, Chiara Ferragni ha fatto ritorno in Italia per concedersi ancora qualche giorno di mare. Nello specifico, l’imprenditrice digitale ha puntato sulla Liguria e sul fascino retrò di Portofino, condividendo alcuni scatti che restituiscono la bellezza senza tempo delle Cinque Terre. Con lei c’è sempre il fidanzato José Hernandes, che ha posato proprio con Chiara in un romantico scatto condiviso sui social. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Chiara Ferragni, l’amore a Portofino con José Hernandes: dettagli romantici e location esclusive

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