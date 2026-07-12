Chiara Ferragni ha trascorso una serata a Portofino in compagnia di José Hernandez, cenando a lume di candela. La influencer ha condiviso sui social alcuni scatti della serata, mostrando un volto più sereno e sorridente. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell'incontro, né altre informazioni sul contesto. La serata si è svolta in un locale con vista sul mare, con luci soffuse e atmosfera intima.

È una Chiara Ferragni diversa e decisamente più radiosa quella che traspare dai social in questi giorni. Dimenticati i mesi difficili della separazione da Fedez e del Pandoro Gate, concluso con un'assoluzione piena dall'accusa di truffa aggravata, per l'influencer digitale si è aperta una nuova fase di rinascita, un capitolo totalmente dedicato alla serenità, alle soddisfazioni personali e professionali. A confermarlo, le ultime immagini pubblicate su Instagram di una breve vacanza a Portofino insieme al compagno José Hernandez, tra serate romantiche e scorci da cartolina. Leggi anche: Marina Di Guardo, paura in Sicilia, incidente stradale per la mamma di Chiara FerragniFedez torna a parlare di Chiara Ferragni: "Ci siamo dovuti dividere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Chiara Ferragni.

© Gazzetta.it - Chiara Ferragni, cena a lume di candela a Portofino insieme a José Hernandez

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ferragni: il vero SPOT della candela che non vuole i poveri.

Notizie e thread social correlati

Chiara Ferragni: la prima foto insieme a Josè Hernandez per i suoi 39 anniL'influencer ha condiviso sui social una foto insieme a Josè Hernandez in occasione del suo 39º compleanno.

Per il suo 39esimo compleanno Chiara Ferragni condivide sui social il primo scatto insieme a José HernandezNel giorno del suo 39esimo compleanno, Chiara Ferragni ha pubblicato sui social il primo scatto insieme a José Hernandez.

Temi più discussi: Ho lasciato Chiara Ferragni perché l’amore va, l’amore viene. Non tutte le cose che senti dire sono vere. È una persona che ho amato, facendo tanti errori: lo rivela Fedez; Chiara Ferragni, le foto che raccontano il nuovo amore con José Hernandez a Marbella: così si è lasciata alle spalle gli anni più difficili; Valentina Ferragni ha un nuovo fidanzato: la cena romantica e i baci con un uomo misterioso; Costi dimezzati, personale in uscita: così La Fenice di Chiara Ferragni ha evitato il crollo.

ChiaraC. (@ChiaraCoratelli) / Posts / X x.com

Weekend d’amore in Liguria per l’imprenditrice digitale, tra romantiche passeggiate e pranzi con vista sul mareÈ una Chiara Ferragni diversa e decisamente più radiosa quella che traspare dai social in questi giorni. Dimenticati i mesi difficili della separazione da Fedez e del Pandoro Gate, concluso con ... gazzetta.it

Chiara Ferragni e Josè Fernando, amore a gonfie vele a Portofino: la cena a lume di candela e il look da mile euroUn’estate che Chiara Ferragni vorrebbe non finisse mai. L’imprenditrice digitale sembra aver ritrovato slancio dopo gli anni difficili ... msn.com