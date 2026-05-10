Chiara Ferragni ha pubblicato una foto nelle sue stories su Instagram che la mostra insieme a José Hernandez, accompagnata da un cuore. La foto è stata condivisa senza ulteriori commenti o annunci ufficiali, in un momento considerato significativo per la coppia. La pubblicazione ha attirato l’attenzione dei follower e dei media, che hanno iniziato a speculare sul significato di questo gesto.

Più che dichiarazioni o annunci in grande stile, oggi basta ormai uno scatto condiviso al momento giusto: Chiara Ferragni ha condiviso nelle stories su Instagram una foto insieme a José Hernandez, con un cuore. Tutto qui, eppure è tutto. Dopo mesi di indiscrezioni, paparazzate e voci mai confermate, l’imprenditrice digitale ha scelto il giorno del suo 39esimo compleanno per mostrare al mondo il suo nuovo compagno. Un gesto lontanissimo dalla sovraesposizione a cui ci aveva abituati in passato. Chiara Ferragni, compleanno tra amore, amici e famiglia. Il compleanno di Chiara Ferragni è stato festeggiato in una cornice d’eccezione (il lago di Como), con un pranzo, circondata dagli amici più stretti e dalla famiglia (presenti le immancabili sorelle Valentina e Francesca).🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chiara Ferragni, il gesto che ufficializza l’amore con Josè Hernandez

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