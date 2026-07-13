Chi è Vittoria di Savoia la figlia di Emanuele Filiberto che debutta come attrice
Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto, ha iniziato una carriera come attrice. Ha lasciato la strada della moda e ha interrotto gli studi universitari per dedicarsi al nuovo percorso. La decisione è stata annunciata pubblicamente e segnata dal suo debutto nel mondo dello spettacolo. Nella sua scelta, si è ispirata alla madre, attrice e modella. La giovane ha già partecipato a qualche progetto nel settore cinematografico.
Vittoria di Savoia ha deciso di seguire le orme di mamma Clotilde Courau. Messa in pausa la carriera de modella e accantonati gli studi universitari, la figlia di Emanuele Filiberto di Savoia e dell’attrice francesedebutta come protagonista nel film “Io + Te, soli contro tutti”,una produzione internazionale ispirata all’omonimo romance di Emma Green e atteso su Prime Video dal 18 settembre. La primogenita di Clotilde Courau e del principe di Savoia ha deciso di intraprendere la carriera da attrice forte dell’appoggio dei genitori, che da sempre sostengono lei e la sorella minore, Luisa, nelle proprie scelte.“Sono molto orgoglioso di loro... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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Speriamo che il film con Vittoria di Savoia lo trasmettano poi in chiaro (penso su un canale Mediaset)! Ma quanto è bella questa principessa? Sembra uscita da una fiaba per davvero! amp.tgcom24.mediaset.it/tgcom24/articl… x.com
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