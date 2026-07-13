Chi è Vittoria di Savoia la figlia di Emanuele Filiberto che debutta come attrice

Da ilgiornale.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vittoria di Savoia, figlia di Emanuele Filiberto, ha iniziato una carriera come attrice. Ha lasciato la strada della moda e ha interrotto gli studi universitari per dedicarsi al nuovo percorso. La decisione è stata annunciata pubblicamente e segnata dal suo debutto nel mondo dello spettacolo. Nella sua scelta, si è ispirata alla madre, attrice e modella. La giovane ha già partecipato a qualche progetto nel settore cinematografico.

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