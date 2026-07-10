Vittoria di Savoia figlia di Emanuele Filiberto debutta al cinema | è la protagonista del film Io + Te soli contro tutti su Prime Video

La figlia di Emanuele Filiberto esordisce come attrice in un film romance in uscita il 18 settembre Dalla moda al set, Vittoria di Savoia si prepara a una nuova tappa del suo percorso pubblico: la 22enne, figlia di Emanuele Filiberto e Clotilde Courau, farà il suo esordio come attrice con un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Vittoria di Savoia, cosa fa oggi la figlia di Emanuele Filiberto

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