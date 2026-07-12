Il debutto ufficiale sarà il 18 settembre, quando Io + Te uscirà sulla piattaforma, ma nel frattempo sono già uscite le prime foto di Vittoria di Savoia nei panni della protagonista, la studentessa Alma Lancaster, e un breve trailer che svela la trama. All'interno del campus, il personaggio di Vittoria di Savoia incontra quello di Lucas Barski, Vadim Arcadi, e i due passano velocemente alla dinamica enemies to lovers. Non è tutto però, perché a quanto pare qualcuno trama nell'ombra per separare i due innamorati e compromettere il loro rapporto con un oscuro segreto. Intervistata da Vanity Fair lo scorso aprile, al termine delle riprese di Io + Te, Vittoria di Savoia pensava in questi termini al suo futuro lavorativo: «Vivo alla giornata, ma spero di continuare a fare ciò che amo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vittoria di Savoia debutta come attrice: chi è la figlia di Emanuele Filiberto tra cinema, arte e Londra

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