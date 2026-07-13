Reyomar, nome d’arte di Oma Jair Rey Cordova, è un trapper di 20 anni con origini peruviane, residente a Milano. È stato arrestato in relazione all’omicidio di Gianluca Ibarra. È noto nel mondo della musica trap, dove è riconosciuto come Reyomar.

All’anagrafe è Oma Jair Rey Cordova ma nell’ambiente della sottocultura trapper è conosciuto come Reyomar. Ha 20 anni, ha origini peruviane e vive a Milano. C’è anche lui tra i sei nuovi arrestati per l’omicidio del 22enne ecuadoriano Gianluca Ibarra, massacrato a coltellate la sera del 26 maggio alla stazione Certosa di Milano. L’agguato. Un’aggressione violentissima contro la vittima, il fratello e una amico finita nel sangue. La firma è quella della gang latinoamericana Latin King, di cui anche Reyomar farebbe parte. Non è chiaro ancora quale ruolo il rapper abbia avuto nel delitto ma, secondo la polizia che lo ha arrestato e portato a San Vittore, ha preso sicuramente parte alla spedizione punitiva e anche lui ora deve rispondere dalla morte del giovane magazziniere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Chi è Reyomar, il trapper dei Latin King arrestato per l’omicidio di Gianluca Ibarra

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