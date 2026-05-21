Un futuro aprile intervista a Ludovica Ciaschetti | Interpretare Margherita è stata un’occasione di crescita personale Che Dio ci aiuti 9? Sono affezionata a Olly mi dispiacerebbe lasciarlo

Ludovica Ciaschetti ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua esperienza nel interpretare il personaggio di Margherita in “Un futuro aprile”. Ha descritto questa interpretazione come un’occasione di crescita personale e ha espresso un legame particolare con il personaggio Olly, affermando di essere molto affezionata e di dispiacersi all’idea di lasciarlo. Nel racconto, si ricorda che nel 1985, durante la strage di Pizzolungo, Margherita Asta aveva dieci anni e aveva perso la madre e i due fratelli gemelli in un attentato mafioso.

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Nel 1985, durante la strage di Pizzolungo, Margherita Asta aveva soltanto dieci anni quando perse la madre Barbara e i suoi due fratelli gemelli in un attentato mafioso destinato al giudice Carlo Palermo. Oggi Margherita non ama definirsi una sopravvissuta, ma piuttosto una testimone di quella tragedia che ha scelto di trasformare il dolore in memoria e impegno civile. La sua storia arriverà presto sul piccolo schermo con Un futuro Aprile, il film tv che Raiuno trasmetterà il 21 maggio, tratto dal libro Sola con te in un Futuro Aprile scritto dalla stessa Asta. La pellicola racconta gli eventi dal punto di vista di chi è rimasto vivo dopo l’esplosione che sconvolse Trapani. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - “Un futuro aprile”, intervista a Ludovica Ciaschetti: “Interpretare Margherita è stata un’occasione di crescita personale. Che Dio ci aiuti 9? Sono affezionata a Olly, mi dispiacerebbe lasciarlo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ludovica Ciaschetti interpreta Margherita Asta nel film tv Futuro Aprile su Rai 1 - Intervista Sullo stesso argomento “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, intervista ad Alessandro Gassmann: “Interpretare un avvocato è stata una sfida complessa, mi sono affidato alle mie debolezze. In Italia confusione mediatica attorno al tema della giustizia”Dal 9 marzo Alessandro Gassmann guida il cast di “Guerrieri – La regola dell’equilibrio”, nuova fiction ispirata ai romanzi di Gianrico Carofiglio. Un futuro Aprile -Ludovica Ciaschetti: Una storia a cui mi sono subito affezionata anche grazie alla generosità di Margherita nel condividere il suo percorso #unfuturoaprile #ludovicaciaschetti #raifiction #stragedipizzolungo INTERVISTA INTEGRALE SUL CA x.com Un futuro aprile, in prima serata su Raiuno un road movie che racconta la strage di PizzolungoArriva giovedì 21 maggio in prima serata su Rai 1 Un futuro aprile, il nuovo tv movie diretto da Graziano Diana che riporta sul piccolo schermo una delle pagine ... ilmattino.it Ludovica Ciaschetti, tutto sulle origini e il fidanzato: ecco chi è l’attriceScopri tutti i dettagli su Ludovica Ciaschetti: età, origini, genitori, fidanzato e carriera della giovane attrice del film di Rai 1 Un futuro aprile. tag24.it