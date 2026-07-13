Giuseppe Barboni, 38 anni, è al centro di un caso che evidenzia discrepanze nei suoi curricula e fotografie con personaggi noti. Recentemente è stato coinvolto in un episodio di pestaggio a San Benedetto, attirando l’attenzione mediatica. Con precedenti di tentativi di ottenere visibilità, Barboni ha accumulato un certo numero di falsificazioni e immagini con vip, che ora sono sotto scrutinio. La vicenda ha portato alla luce alcune delle sue pratiche passate e attuali.

San Benedetto, 13 luglio 2026 – È riuscito in pochi minuti a ottenere quello che stava cercando da anni: la visibilità. Chi conosce, o ha imparato a conoscere, Giuseppe Barboni, 38 anni, lo sa bene. Perché il neo-vannacciano, atleta di lotta-greco romana, e protagonista sabato sera sul lungomare di San Benedetto del Tronto del pestaggio ai danni di un uomo che stava bloccando il traffico, vive di clic. Da anni invia continui comunicati alle testate locali e nazionali, riuscendo persino a far pubblicare articoli con profili personali che, alla prova dei fatti, presentano forti incongruenze. Le sue aziende risultano prive di dipendenti. Si... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi è Giuseppe Barboni, i curricula gonfiati e le foto con i vip: tutte le ombre del "vannacciano" protagonista del pestaggio

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