Chi è Danilho Doekhi il difensore della Lazio che da due anni non ha mai saltato una partita | 68 su 68

Danilho Doekhi si è unito alla Lazio dopo aver terminato la sua esperienza con l’Union Berlino. Il difensore ha disputato tutte le 68 partite di campionato negli ultimi due anni senza mai essere sostituito o espulso. È considerato un elemento affidabile, avendo mantenuto una presenza costante in campo senza interruzioni durante questa serie di partite.

Danilho Doekhi sarà un nuovo giocatore della Lazio. Il difensore, svincolato dopo l'esperienza all'Union Berlino, ha sempre giocato tutte le partite di campionato negli ultimi due anni senza essere mai sostituito o espulso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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DOEKHI ALLA LAZIO: CHI È E COSA FARE AL FANTACALCIO

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