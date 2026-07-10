Fiducia nei media Kenya 68% Nigeria 68% e Finlandia 63% in testa Italia 32% al 31° posto su 48 Paesi

Notizia in breve

In Italia, la fiducia nei media si attesta al 32%, posizionandosi al 31° posto su 48 paesi. Tra i paesi con maggiore fiducia ci sono il Kenya e la Nigeria, entrambi al 68%, e la Finlandia con il 63%. Il rapporto del Reuters Institute del 2026 ha raccolto dati su questa percezione in tutto il mondo, evidenziando come l’Italia sia sotto la media europea e lontana dai livelli più alti di fiducia.