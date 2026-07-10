Fiducia nei media Kenya 68% Nigeria 68% e Finlandia 63% in testa Italia 32% al 31° posto su 48 Paesi
In Italia, la fiducia nei media si attesta al 32%, posizionandosi al 31° posto su 48 paesi. Tra i paesi con maggiore fiducia ci sono il Kenya e la Nigeria, entrambi al 68%, e la Finlandia con il 63%. Il rapporto del Reuters Institute del 2026 ha raccolto dati su questa percezione in tutto il mondo, evidenziando come l’Italia sia sotto la media europea e lontana dai livelli più alti di fiducia.
Il Digital News Report 2026 del Reuters Institute fotografa la fiducia nei media in 48 Paesi: Italia al 32%, sotto la media europea ma lontana dagli ultimi posti Il Digital News Report 2026, prodotto dal Reuters Institute, ha fotografato, come ogni anno, la fiducia delle persone in 48 Paesi n. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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