La star americana Sharon Stone si mostra sui social in costume due pezzi Una foto senza filtri e senza inganno oltre che una dichiarazione di femminilità e libertà a 68 anni

Da iodonna.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attrice americana ha condiviso sui social una foto in costume due pezzi, senza filtri né ritocchi. La foto mostra il suo volto e il corpo senza alcuna modifica, mentre indossa il costume estivo. A 68 anni, la protagonista di film di Hollywood si presenta con un’immagine che esprime femminilità e libertà. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di molti follower e fan, che hanno commentato positivamente il suo atteggiamento.

P er Sharon Stone, l’estate è dietro l’angolo. La star di Hollywood, 68 anni, celebra il sole e la libertà di mostrarsi in bikini a 68 anni. A bordo piscina, più bella che mai, Sharon Stone svela su Instagram un corpo in forma, oltre che un approccio di gratitudine alla vita (che fa sempre bene). Subito i follower vanno in visibilio, riempiendo di complimenti la loro attrice del cuore. Che, baciata dal sole di maggio, ci ricorda che l’età è un optional e che un costume due pezzi e la voglia di piacersi e celebrarsi non vanno limitati per questioni anagrafiche, anzi. Sharon Stone, perché si fa prendere a schiaffi: il massaggio è una terapia d’urto X Sharon Stone, un corpo senza età: i consigli dell’esperta.🔗 Leggi su Iodonna.it

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© Iodonna.it - La star americana Sharon Stone si mostra sui social in costume due pezzi. Una foto senza filtri e senza inganno, oltre che una dichiarazione di femminilità e libertà a 68 anni

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