L’attrice americana ha condiviso sui social una foto in costume due pezzi, senza filtri né ritocchi. La foto mostra il suo volto e il corpo senza alcuna modifica, mentre indossa il costume estivo. A 68 anni, la protagonista di film di Hollywood si presenta con un’immagine che esprime femminilità e libertà. La pubblicazione ha attirato l’attenzione di molti follower e fan, che hanno commentato positivamente il suo atteggiamento.

P er Sharon Stone, l’estate è dietro l’angolo. La star di Hollywood, 68 anni, celebra il sole e la libertà di mostrarsi in bikini a 68 anni. A bordo piscina, più bella che mai, Sharon Stone svela su Instagram un corpo in forma, oltre che un approccio di gratitudine alla vita (che fa sempre bene). Subito i follower vanno in visibilio, riempiendo di complimenti la loro attrice del cuore. Che, baciata dal sole di maggio, ci ricorda che l’età è un optional e che un costume due pezzi e la voglia di piacersi e celebrarsi non vanno limitati per questioni anagrafiche, anzi. Sharon Stone, perché si fa prendere a schiaffi: il massaggio è una terapia d’urto X Sharon Stone, un corpo senza età: i consigli dell’esperta.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La star americana Sharon Stone si mostra sui social in costume due pezzi. Una foto senza filtri e senza inganno, oltre che una dichiarazione di femminilità e libertà a 68 anni

Notizie correlate

Leggi anche: Sharon Stone, che fisico a 68 anni! I suoi segreti dal pilates alla dieta senza caffè e alcol

La nostalgia anni ’90 conquista le star sui social: da Sharon Stone a Brian Austin Green e Backstreet Boys tutti sulle note di ‘Iris’Roma, 11 marzo 2026 – “Nostalgia canaglia”, cantavano Al Bano e Romina Power nel 1986: quella strana forza dei ricordi che riaffiora all’improvviso e...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Il massaggio viso preferito di Sharon Stone prevede...molti schiaffi; Film Speed the Plow: produttore hollywoodiano con Anthony Mackie, Ben Mendelsohn, Sharon Stone; Sharon Stone, 68 anni, sfoggia la sua incredibile figura mentre indossa un bikini succinto per una giornata in piscina.

Sharon Stone, uno stalker la perseguita: Sono il padre di suo figlioLo stalker di Sharon Stone sarebbe veterano delle forze speciali dell’esercito ungherese. Da due anni l’uomo cerca ininterrottamente di mettersi in contatto con la star: decine le lettere e le e-mail ... dilei.it

Sharon Stone a cuore aperto: «Sono su Tinder col mio vero nome. Ma non cerco sesso, solo amore»Sharon Stone a cuore aperto. L'amore, il sesso, il lavoro, le paure. C’è una lunga e straordinaria intervista all'attrice sul Times di Londra. La 65enne star americana rivela di essere su Tinder, la ... corriereadriatico.it

Una mattina, era l'attrice meglio pagata di Hollywood. Entro quel pomeriggio, non riusciva più a ricordare il suo stesso nome. E l'industria che l'aveva resa famosa L'ha sostituita prima ancora che potesse tornare a camminare. Settembre 2001. Sharon Stone - facebook.com facebook