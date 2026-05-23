Il Chelsea ha annunciato Xabi Alonso come nuovo allenatore per la prossima stagione. La società punta a stabilizzare la squadra dopo anni di cambi frequenti in panchina e risultati variabili. Alonso sostituisce il tecnico precedente, che ha lasciato l’incarico. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui piani futuri o sui giocatori coinvolti. La scelta mira a invertire la tendenza negativa e a migliorare le performance della squadra.

Il Chelsea ha scelto Xabi Alonso per guidare la squadra nella prossima stagione, con lo scopo di riportare stabilità dopo anni di cambi continui in panchina e risultati altalenanti. Questa scelta rappresenta una svolta importante per il progetto del club londinese, che ha deciso di affidarsi ad un allenatore capace di valorizzare una rosa ricca di talento e restituire un’identità ad una squadra disorientata. Il profilo ideale. Allo Stamford Bridge inizierà una nuova era, quella di Xabi Alonso. Per il tecnico spagnolo sarà la prima esperienza in Premiere League da allenatore, anche se conosce molto bene il campionato grazie al suo legame con il Liverpool quando era ancora un calciatore. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Chelsea, comincia l’era Xabi Alonso

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How Chelsea SETUP Under Xabi Alonso.

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