Garnacho fuori dai piani di Xabi Alonso | il Chelsea apre alla cessione ma chiede 50 milioni

Non si allena nemmeno più con la prima squadra: è questo il segnale più forte di come Alejandro Garnacho sia ormai fuori dal progetto tecnico di Xabi Alonso al Chelsea. Un’esclusione che apre concretamente le porte a una cessione, e la Roma ne sta approfittando, avendo trasformato l’argentino in uno dei primi nomi della propria lista per l’attacco, con un principio di accordo che filtra già come solido con il giocatore stesso. Le parole di Fabrizio Romano sulla trattativa. A fare chiarezza sulla situazione è stato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha ricostruito nel dettaglio lo stato dei lavori. “A livello di esterni torno sul... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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