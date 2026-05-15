Saliou Niang | Ho iniziato col basket grazie ad un compagno delle elementari il mio idolo è Durant
Saliou Niang è un giocatore di basket che ha iniziato a praticare lo sport grazie a un compagno delle elementari e ha dichiarato che il suo idolo è Durant. Dopo aver mosso i primi passi a Mandello del Lario, si è trasferito alla Virtus Bologna, una delle squadre più note in Italia. Nel corso della sua carriera, ha affrontato diverse sfide e ha vissuto momenti di svolta che hanno contribuito alla sua crescita. Attualmente, Niang ha obiettivi ambiziosi per il futuro nel mondo del basket.
Dai primi passi a Mandello del Lario fino alla Virtus Bologna, Saliou Niang racconta a Fanpage.it la sua crescita tra difficoltà, svolte decisive e ambizioni sempre più alte. Un percorso fatto di lavoro, infortuni superati e un’identità da costruire giorno dopo giorno tra club e Nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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