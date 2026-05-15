Saliou Niang | Ho iniziato col basket grazie ad un compagno delle elementari il mio idolo è Durant

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Saliou Niang è un giocatore di basket che ha iniziato a praticare lo sport grazie a un compagno delle elementari e ha dichiarato che il suo idolo è Durant. Dopo aver mosso i primi passi a Mandello del Lario, si è trasferito alla Virtus Bologna, una delle squadre più note in Italia. Nel corso della sua carriera, ha affrontato diverse sfide e ha vissuto momenti di svolta che hanno contribuito alla sua crescita. Attualmente, Niang ha obiettivi ambiziosi per il futuro nel mondo del basket.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dai primi passi a Mandello del Lario fino alla Virtus Bologna, Saliou Niang racconta a Fanpage.it la sua crescita tra difficoltà, svolte decisive e ambizioni sempre più alte. Un percorso fatto di lavoro, infortuni superati e un’identità da costruire giorno dopo giorno tra club e Nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

NIANG SHOW, trionfano gli azzurri di BANCHI: Italia-Gran Bretagna 84-75 | WCQ | DAZN Highlights

Video NIANG SHOW, trionfano gli azzurri di BANCHI: Italia-Gran Bretagna 84-75 | WCQ | DAZN Highlights

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Pagelle Italia-Gran Bretagna basket 84-75: Saliou Niang MVP! L’importanza di Flaccadori

Emma: “Ho accettato il mio corpo. Con De Martino siamo amici, Sanremo gli ho detto di affrontarlo col cuore pulito”Emma Marrone parla del rapporto col suo corpo, dell'amore e del legame d'amicizia con Stefano De Martino.

saliou niang saliou niang ho iniziatoSaliou Niang: Ho iniziato col basket grazie ad un compagno delle elementari, il mio idolo è DurantSaliou Niang non è uno di quei giocatori che si raccontano con frasi costruite o percorsi lineari. La sua storia è fatta di accelerazioni improvvise, di passaggi di livello conquistati più con il lavo ... fanpage.it

Saliou Niang saluta la Virtus: va in NCAA per... 5 milioni (di dollari) di motivi. Doncic, play-off addio?NCAA, la nuova norma sui contratti continua ad attrarre giocatori: anche Saliou Niang lascerà in anticipo la Virtus per trasferirsi nel college basketball. Intanto in NBA per Doncic play-off praticame ... sport.virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web