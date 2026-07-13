Un 14enne, noto come ‘la Douane’, che utilizzava un fucile ad acqua per ricattare passanti e disturbare l’ordine pubblico, è stato arrestato. La polizia ha identificato e fermato il ragazzo, che era molto attivo sui social francesi, in particolare Snapchat e TikTok, dove condivideva immagini e video di sé. Le autorità non hanno comunicato ulteriori dettagli sulle indagini o le eventuali accuse.

Roma, 13 luglio 2026 – Pantaloncini sportivi, maglietta di calcio o a torso nudo, Hamza soprannominato la ‘Douane’ (la dogana, ndr ) è onnipresente sui social francesi, in particolare Snapchat e TikTok, le piattaforme più popolari tra gli adolescenti. Star del Canal Saint-Martin, nel bene e nel male, il giovane è nato nel 2012 in Spagna scrive ‘Le Parisien ’, e vive tra il padre, nel XX arrondissement della capitale e la madre a La Courneuve, comune della prima cintura di Parigi. Nei video si vede l’adolescente, pistola d’acqua tra le mani, spruzzare i ciclisti di passaggio o chi prende il sole se si rifiuta di pagare una ‘tassa’ di due euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Che fine ha fatto Hamza la ‘Douane’, il 14enne che con il fucile ad acqua ricattava i passanti (e imbarazzava Parigi)

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