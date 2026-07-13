Un ragazzo di 14 anni noto come Hamza, soprannominato la ‘Douane’ per il suo comportamento, è stato visto sui social francesi, in particolare Snapchat e TikTok, vestito con pantaloncini sportivi o magliette di calcio. Era noto per armarsi di un fucile ad acqua e ricattare passanti, creando imbarazzo in alcune zone di Parigi. Non sono stati forniti aggiornamenti su eventuali azioni legali o misure adottate nei suoi confronti.

Roma, 13 luglio 2026 – Pantaloncini sportivi, maglietta di calcio o a torso nudo, Hamza soprannominato la ‘Douane’ (la dogana, ndr ) è onnipresente sui social francesi, in particolare Snapchat e TikTok, le piattaforme più popolari tra gli adolescenti. Star del Canal Saint-Martin, nel bene e nel male, il giovane è nato nel 2012 in Spagna scrive ‘Le Parisien ’, e vive tra il padre, nel XX arrondissement della capitale e la madre a La Courneuve, comune della prima cintura di Parigi. Nei video si vede l’adolescente, pistola d’acqua tra le mani, spruzzare i ciclisti di passaggio o chi prende il sole se si rifiuta di pagare una ‘tassa’ di due euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Che fine ha fatto Hamza la ‘Douane’, il 14enne armato di fucile ad acqua che ricattava i passanti. E imbarazzava Parigi

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