Choupette, la gatta birmana di Karl Lagerfeld, ha compiuto 14 anni e vive a Parigi, dove si guadagna da vivere come modella. Nota come “la gatta più ricca del mondo”, si parla però di possibili difficoltà finanziarie legate all’eredità promessa dallo stilista. Non ci sono aggiornamenti ufficiali sulla somma lasciata in eredità né sulla gestione dei beni. La gatta, molto amata, continua a essere presente nel mondo della moda e dei social media.

È stata soprannominata “ la gatta più ricca del mondo “, ma potrebbe essere al verde. Parliamo di Choupette, la gatta birmana di Karl Lagerfeld, così amata dallo stilista da averle garantito (o almeno, così diceva) una cospicua eredità dopo la sua morte. Ma, a 7 anni di distanza dalla sua scomparsa, pare che la gatta dagli occhi blu non abbia ancora visto un euro – e che, come tutti i comuni mortali, continui a lavorare per mantenersi. Il grande amore di Karl Lagerfeld. Due settimane fa, l’ Atlantic ha dedicato un lungo approfondimento alla storia di Choupette, cercando di sbrogliare la questione dell’eredità – su cui circolano più voci che certezze. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La gatta più famosa al mondo, adorata dallo stilista, oggi ha 14 anni e vive a Parigi dove si "mantiene" facendo la modella. Ma che fine ha fatto l'eredità promessa?

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