Chanel Totti il look anti-convenzionale dell’estate è con felpa maxi e stivali di jeans

Chanel Totti ha scelto un outfit insolito per l’estate, indossando una felpa oversize e stivali di jeans, rinunciando ai classici micro top e sandali leggeri. La ragazza ha optato per un look che sfida le consuetudini stagionali, puntando su capi più coprenti e casual. Il suo abbigliamento si distingue per l’originalità e il contrasto con le tipiche scelte estive.

Il nuovo look per l'estate di Chanel Totti è decisamente anti-convenzionale. Piuttosto che i micro top e i sandali freschi, ha preferito sfidare il caldo in maxi felpa e cuissardes. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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