Chanel Totti spegne 19 candeline in jeans e felpa i dolcissimi auguri di mamma Ilary e papà Francesco
Chanel Totti ha compiuto 19 anni, festeggiando con due torte decorate e 19 candeline accese. La giovane, sorpresa e sorridente, indossava jeans e felpa mentre soffiava sulle candeline. Accanto a lei, amici e familiari erano presenti per condividere il momento. I genitori le hanno rivolto auguri affettuosi, mentre la festeggiata ha espresso i suoi desideri. La scena si è svolta in un’atmosfera semplice e allegra.
Due piccole torte su cui brillano in totale 19 candeline accese. La festeggiata, sorpresa e sorridente in jeans e felpa che ci soffia sopra esprimendo i suoi desideri più grandi mentre gli amici intorno a lei la applaudono. Così Chanel Totti ha voluto festeggiare, allo scoccare della mezzanotte.🔗 Leggi su Today.it
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