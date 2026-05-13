Chanel Totti spegne 19 candeline in jeans e felpa i dolcissimi auguri di mamma Ilary e papà Francesco

Chanel Totti ha compiuto 19 anni, festeggiando con due torte decorate e 19 candeline accese. La giovane, sorpresa e sorridente, indossava jeans e felpa mentre soffiava sulle candeline. Accanto a lei, amici e familiari erano presenti per condividere il momento. I genitori le hanno rivolto auguri affettuosi, mentre la festeggiata ha espresso i suoi desideri. La scena si è svolta in un’atmosfera semplice e allegra.

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