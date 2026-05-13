Chanel Totti compie 19 anni | per la festa a sorpresa indossa felpa e jeans
Chanel Totti ha festeggiato il suo diciannovesimo compleanno con una festa a sorpresa organizzata in suo onore. I momenti più significativi della serata sono stati condivisi sui social, dove si vede la festeggiata indossare una felpa e jeans, circondata dagli amici. La celebrazione si è svolta a mezzanotte, con foto e video che testimoniano l'evento.
Oggi Chanel Totti compie 19 anni e sui social ha documentato i momenti più belli della festa a sorpresa che ha ricevuto allo scoccare della mezzanotte. Cosa ha indossato per l'evento?.🔗 Leggi su Fanpage.it
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