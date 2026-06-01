cessione del quinto della pensione stop alle doppie trattenute e nuova decorrenza

L’Inps ha annunciato che non saranno più consentite doppie trattenute sulla pensione relative alla cessione del quinto. Con il messaggio 1794 del 28 maggio 2026, sono state definite le nuove regole per la gestione dei contratti di rinnovo di questa forma di prestito. La modifica riguarda la decorrenza delle trattenute e la modalità di applicazione, con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni nel pagamento delle rate.

L’Inps, con il messaggio 1794 del 28 maggio 2026, ha spiegato le nuove modalità di gestione dei contratti di rinnovo della cessione del quinto della pensione. Il cambiamento più importante riguarda chi sta per rinnovare un finanziamento già in corso e punta a evitare la sovrapposizione tra il vecchio piano di ammortamento e il nuovo. Si tratta di un problema operativo che fino a poco tempo fa poteva tradursi nel rischio di una doppia trattenuta nello stesso mese o di rate arretrate da recuperare a posteriori. Cosa cambia per chi rinnova la cessione del quinto. Quando un pensionato rinnova una cessione del quinto, sta in pratica estinguendo un finanziamento precedente con uno nuovo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Note Investing 101: Why Buying Debt is Better Than Being a Landlord with Scott Carson

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