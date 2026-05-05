Ardea Blitz dei Carabinieri con Nas e Nil di Roma 3 persone denunciate e oltre 18mila euro di sanzioni

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno effettuato un servizio di controllo nel territorio di Ardea, coinvolgendo anche i Nas e il Nil di Roma. Durante l’operazione sono state denunciate tre persone e sono state comminate sanzioni per un totale superiore a 18.000 euro. L’attività ha riguardato diversi aspetti delle normative vigenti, con verifiche e controlli mirati.

Cronache Cittadine ARDEA – I militari della Compagnia Carabinieri di Anzio hanno condotto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio nel L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Ardea. Blitz dei Carabinieri con Nas e Nil di Roma. 3 persone denunciate e oltre 18mila euro di sanzioni Notizie correlate Nettuno. Controlli straordinari dei Carabinieri. Due persone denunciate e sanzioni per oltre 15mila euroCronache Cittadine NETTUNO – I Carabinieri della Compagnia di Anzio, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria,... Contenuti di approfondimento Blitz dei carabinieri in ristoranti e bar, lavoro nero e gravi carenze nella sicurezza: sospese 4 attivitàRIETI - Prosegue l'impegno dell'Arma dei Carabinieri nella tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell’ambito di una campagna di controlli straordinari mirati al ... ilmessaggero.it Scappa all'alt dei carabinieri vicino Roma, arrestato per fuga pericolosaE' scappato all'alt e ha tentato la fuga, per questo un 24enne romeno domiciliato ad Ardea è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Tor San Lorenzo per fuga pericolosa, reato introdotto dal ... ansa.it