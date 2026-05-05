Ardea Blitz dei Carabinieri con Nas e Nil di Roma 3 persone denunciate e oltre 18mila euro di sanzioni

Da cronachecittadine.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno effettuato un servizio di controllo nel territorio di Ardea, coinvolgendo anche i Nas e il Nil di Roma. Durante l’operazione sono state denunciate tre persone e sono state comminate sanzioni per un totale superiore a 18.000 euro. L’attività ha riguardato diversi aspetti delle normative vigenti, con verifiche e controlli mirati.

Cronache Cittadine ARDEA – I militari della Compagnia Carabinieri di Anzio hanno condotto un articolato servizio straordinario di controllo del territorio nel L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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