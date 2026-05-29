I Carabinieri di Avellino hanno effettuato un blitz durante un servizio di controllo sul territorio. Sono state revocate diverse patenti e sono state sequestrate sostanze stupefacenti. Sono state anche trovate e sequestrate ricette false. L'operazione fa parte di un’attività di prevenzione e repressione dei reati, portata avanti sul territorio irpino. I controlli continuano in tutta la provincia.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, prosegue l’azione di prevenzione e repressione dei reati su tutto il territorio irpino. In attuazione delle più recenti direttive impartite dal Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso, l’Arma ha ulteriormente intensificato l’attività, con servizi straordinari che stanno interessando diversi comuni della Valle dell’Irno, in particolare nelle ore serali e notturne. Nel corso delle attività, i Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno svolto, anche con il supporto di personale in abiti civili, numerosi posti di blocco e servizi di vigilanza lungo le principali arterie stradali, in prossimità delle uscite autostradali e nei luoghi maggiormente frequentati del comprensorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Patenti revocate, droga e ricette false: blitz dei Carabinieri

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