Un nuovo elemento si aggiunge alla vicenda dell’attentato contro il conduttore di Report, con dichiarazioni rilasciate da una figura pubblica nota. Queste affermazioni hanno riacceso l’interesse sul caso, anche se non sono stati forniti dettagli specifici sulle dichiarazioni o sui soggetti coinvolti. La vicenda rimane sotto osservazione e non sono ancora state rese note ulteriori informazioni ufficiali.

Un nuovo tassello si aggiunge alla vicenda che riguarda l’attentato contro Sigfrido Ranucci, il conduttore di Report, con alcune dichiarazioni che riaccendono l’attenzione sul caso. A parlare è Massimo Giletti, che ha raccontato alcuni elementi emersi nelle sue riflessioni sulla vicenda, lasciando aperti diversi interrogativi sul possibile intreccio di persone e responsabilità ancora da chiarire. Caso Ranucci: Giletti parla di un altro personaggio coinvolto nella vicenda. Come riporta Adnkronos, Massimo Giletti ha diffuso sui propri canali social alcune considerazioni sull’inchiesta relativa all’attentato subito da Sigfrido Ranucci. Secondo il conduttore, oltre alla figura di Valter Lavitola, ci sarebbe un altro personaggio conosciuto che potrebbe aver avuto un ruolo nella vicenda. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “C’è un altro personaggio noto…”. Giletti sgancia la bomba sul caso Ranucci

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