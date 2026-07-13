Un personaggio noto, frequentatore del ristorante 'Cefalù' di proprietà di Lavitola, avrebbe avuto un ruolo importante nella vicenda legata a Sigfrido Ranucci, secondo quanto dichiarato. La notizia arriva in seguito alle dichiarazioni di un giornalista, che ha aggiunto anche il coinvolgimento di Lavitola. Nessun dettaglio su altre persone o sulla natura del ruolo di questo individuo è stato fornito.

"Voglio tornare a parlare del caso di Sigfrido Ranucci perché ho una novità. Oltre al coinvolgimento di Valter Lavitola, avrebbe recitato un ruolo importante in questa vicenda un altro personaggio, personaggio conosciuto, frequentatore del ristorante 'Cefalù', di proprietà di Lavitola. Gli inquirenti si stanno domandando se il ruolo che ha recitato questo personaggio è un ruolo consapevole o inconsapevole. Il dato che vi posso dare è che lui è estremamente preoccupato visto tutto quello che sta succedendo". A dirlo in un video pubblicato su Instagram è Massimo Giletti, che torna sulla vicenda Ranucci per alcune considerazioni sul caso.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Giletti: "Un altro personaggio noto avrebbe avuto un ruolo importante nella vicenda"

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