Massimo Giletti e il caso Ranucci-Lavitola | Ma come hai fatto? La bordata sul faccendiere | Presto un colpo di scena – Il video

Massimo Giletti si è scagliato contro Valter Lavitola, commentando con sorpresa: «Ma come hai fatto?». La polemica riguarda un episodio legato a Lavitola, che Giletti definisce difficile da affrontare. La discussione si inserisce in un contesto in cui Giletti ha avuto tensioni con Sigfrido Ranucci, anch’egli coinvolto in questioni legate alla stessa rete, senza entrare nel dettaglio delle accuse o delle vicende legali.

Con uno come Valter Lavitola, Massimo Giletti dice che non avrebbe voluto mai averci a che fare. A differenza di Sigfrido Ranucci, con cui Giletti ha avuto non poche tensioni da quando è sbarcato in Rai, proprio sulla stessa Raitre del conduttore di Report. Dal festival del Libro Possibile a Polignano a Mare, Giletti parla di rapporto «schietto», ma segnato da divergenze. Di certo, sul caso delle indagini sul faccendiere considerato dalla procura il mandante della bomba fuori dalla casa di Ranucci, Giletti non si risparmia nei commenti sul palco del festival con il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. Giletti e l’amicizia tra Ranucci e Lavitola. 🔗 Leggi su Open.online

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Massimo Giletti a YouMag: Ranucci e Lavitola Sono perplesso...

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