La morte improvvisa del senatore Lindsey Graham ha suscitato varie teorie, tra cui l’ipotesi di coinvolgimento di Iran o Russia. Graham, noto sostenitore della linea dura contro i due paesi, era tra i più vicini all’amministrazione repubblicana. La sua scomparsa ha colpito il fronte politico, che fatica a fare progressi sui dossier principali legati alle relazioni con Iran e Russia. Finora, non ci sono conferme ufficiali su cause o responsabilità.

La morte improvvisa del senatore Lindsey Graham, tra i più vicini al presidente Donald Trump e sostenitore della linea dura contro la Russia e l’Iran, ha sconvolto l’amministrazione repubblicana che, proprio sui due dossier chiave, stenta a raggiungere sostanziali progressi. Eppure, almeno sull’Ucraina dove ha compiuto la sua ultima visita poche ore prima della sua scomparsa (la decima dall’inizio dell’operazione speciale), l’esponente del Gop era fiducioso che una svolta fosse in vista. “Non sono mai stato così ottimista come oggi sul fatto che abbiamo la formula per porre fine a questa guerra”, aveva dichiarato Graham nel corso di una conferenza stampa a Kiev venerdì, prima di rientrare a Washington. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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