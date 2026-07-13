Un giocatore di tennis e una giocatrice si sono sposati in segreto domenica 12 luglio 2026. La cerimonia è avvenuta nello stesso giorno della finale maschile di Wimbledon, uno dei tornei più importanti del circuito. I due atleti hanno confermato l’unione senza comunicare dettagli sull’evento. La coppia, tra le più note nel mondo del tennis, ha scelto di sposarsi senza annunci pubblici, mantenendo riservatezza sulla cerimonia.

Alex de Minaur e Katie Boulter si sono sposati in gran segreto, nella giornata di ieri, domenica 12 luglio 2026. Curiosamente, una delle coppie più in vista del mondo del tennis ha quindi scelto il giorno della finale maschile di Wimbledon, uno dei tornei più importanti di tutto il circuito. Mentre tutti i tennisti avevano cerchiato di rosso quella giornata, sognando di calcare il campo del centrale, Alex e Katie magari avevano disegnato un cuore in quella giornata. Evidentemente il buon De Minaur sapeva già di non avere il livello per arrivare fino a quel punto del torneo. Entrambi hanno preso parte alle fasi iniziali del torneo di Londra e sono stati eliminati da un italiano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - C'è la finale di Wimbledon? E io mi sposo, tanto non ci arrivo...: la strana scelta di De Minaur

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