Flavio Cobolli ha battuto De Minaur in tre set e si è qualificato per i quarti di finale di Wimbledon. Durante l’incontro ha dichiarato di sentirsi stanco e di aver trovato molto caldo sul campo. La partita si è conclusa con il suo successo, garantendogli l’accesso alla fase successiva del torneo. Cobolli si conferma tra i giocatori più promettenti della stagione sui campi in erba.

Flavio Cobolli si qualifica per i quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis Club. Il tennista azzurro, numero dieci al mondo, ha battuto in tre set l’australiano Alex De Minaur, numero 6 del ranking Atp, con il punteggio di 5-7, 6-7 (3), 6-3 in due ore e 35 minuti di gioco. Ai quarti – già raggiunti l’anno scorso, eguagliato il suo miglior risultato – l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra Grigor Dimitrov e Arthur Fery. “Mi sentivo stanco, sono contento di aver vinto in tre set, è importante avere energie per il prossimo turno. Quest’anno fa caldissimo, grazie per essere venuti qui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Cobolli è super: batte De Minaur in tre set e torna ai quarti di Wimbledon. “Mi sentivo stanco, fa caldissimo”

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