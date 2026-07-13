CdS – Carnevali messaggio al Psg | Per Kolo Muani rischieste troppo alte E su Frattesi…

Il Corriere dello Sport riporta che il club ha inviato un messaggio al Paris Saint-Germain riguardo a Kolo Muani, affermando che le richieste economiche sono troppo elevate. Sul fronte italiano, si parla anche di un interesse per un centrocampista, ma senza dettagli sui dettagli dell’offerta. La trattativa tra le squadre è in fase di sviluppo, mentre il mercato della Juventus si sta intensificando con diverse operazioni in vista.

2026-07-13 18:12:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del CdS: Entra nel vivo il mercato della Juventus. In occasione della puntata numero 800 di “Politica nel Pallone” di Emilio Mancuso, su Rai GrParlamento, l’ad bianconero Giovanni Carnevali è tornato a parlare delle trattative che coinvolgono la Vecchia Signora, all’alba della pre-season 202627. Riflettori puntati sulle difficoltà riscontrate nell’ affare Kolo Muani, ma non solo: dopo aver ricostruito l’area dirigenziale, la società si concentrerà adesso sul team che si occuperà dello scouting, sotto l’attenta supervisione di Luciano Spalletti. Tempo di prime mosse per Carnevali, arrivato a Torino per rilanciare le ambizioni della Juve attraverso competenze, visione ed esperienza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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