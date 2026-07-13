L’amministratore delegato di una squadra italiana ha dichiarato che il Psg chiede troppo per il trasferimento di Kolo Muani. Ha aggiunto che, se si accettassero le richieste, l’acquisto potrebbe essere concluso in 10 minuti. In caso contrario, la società punterà su altri giocatori. La trattativa con il Psg è ancora in corso, ma l’intesa non è vicina. La possibilità di portare Kolo Muani in Italia resta aperta, anche se le richieste del club francese sono considerate troppo alte.

Kolo Muani alla Juve è una partita aperta, ma l’intesa col Psg è ancora lontana. Lo ha detto senza troppi giri di parole l’amministratore delegato bianconero, Giovanni Carnevalii: “Kolo Muani? Uno lo può acquistare in 10 minuti se sta alle richieste del Psg, che noi reputiamo troppo elevate, o troviamo un accordo o vireremo su altri giocatori. La richiesta al momento è superiore a 45 milioni”. Il dirigente della Juve si è soffermato anche su altre piste di mercato, per esempio quella che porterebbe a una sua vecchia conoscenza dei tempi del Sassuolo, Davide Frattesi: “Un giocatore straordinario – ha detto sul centrocampista dell’Inter -, ma in questi ruoli non abbiamo la necessità di un giocatore come lui”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Carnevali, ultimatum al Psg: "Richieste troppo alte per Kolo Muani: o troviamo l'accordo o vireremo su altri"

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