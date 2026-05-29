Tre agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti durante un episodio di violenza avvenuto nel carcere di Pavia. La notizia è stata riportata dal sindacato autonomo di polizia penitenziaria, che ha denunciato l’accaduto.

Pavia, 29 maggio 2026 - Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria Sappe denuncia l’ennesimo grave episodio di violenza ai danni del personale in servizio alla casa circondariale di Pavia. Ieri, nel corso della c hiusura pomeridiana delle celle, un detenuto di origine straniera, che si rifiutava di rientrare nella propria camera detentiva, ha aggredito violentemente un agente di polizia penitenziaria intervenuto per riportare la situazione alla normalità. A distanza di poche ore, altri due detenuti, per futili motivi, hanno aggredito altri due agenti, causando momenti di forte tensione all’interno dell’istituto pavese. I tre poliziotti penitenziari feriti sono stati costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso del nosocomio cittadino per le lesioni riportate durante i violenti episodi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tre agenti di polizia penitenziaria feriti nel carcere di Pavia

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