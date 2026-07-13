casumaro destino in bilico ripescaggio possibile

Il Casumaro aspetta ancora una decisione sulla propria categoria, con un possibile ripescaggio che potrebbe portarlo in Eccellenza o in Promozione. La decisione definitiva sarà comunicata tra circa due settimane. La squadra è in attesa di conoscere l’esito di questa procedura, che potrebbe cambiare il suo livello di competizione per la prossima stagione. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli su eventuali passaggi successivi o sui criteri che verranno utilizzati per la scelta.

Il Casumaro attende di conoscere il proprio destino, ma ci vorranno ancora un paio di settimane per capire se sarà Eccellenza o Promozione. Col ripescaggio ufficiale del Castellarano, vincitore dei playoff regionali, al momento l’organico delle squadre di Eccellenza conta 36 squadre, compreso il nuovo Rimini ai nastri di partenza, ma le ‘lumache’ sperano ancora in qualche rinuncia per poter festeggiare il salto di categoria. Il Casumaro è terzo in graduatoria dietro a Vis Novafeltria e a Futura Fornovo Medesano, ad oggi è difficile ipotizzare qualsiasi tipo di scenario, ma i posti liberi non sembrano tantissimi e all’orizzonte potrebbe profilarsi pure un’altra stagione in Promozione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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