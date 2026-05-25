Casumaro al tappeto La Vis Novafeltria rimonta Ora resta il ripescaggio

Da sport.quotidiano.net 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La squadra di Casumaro è stata sconfitta in trasferta dalla Vis Novafeltria con il risultato di 2-1. La formazione locale ha recuperato lo svantaggio iniziale e ha segnato due reti nel corso della partita. La gara si è conclusa con la vittoria della Vis Novafeltria, che ora aspetta eventuali ripescaggi. La formazione di Casumaro ha schierato tra gli altri giocatori Renzetti, Guerra e Pavani T., mentre la Vis Novafeltria ha risposto con Nucci, Renzi e Castellani.

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Vis Novafeltria 2 Casumaro 1 VIS NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, Pavani T. (10’ st Carbonara), Nucci, Renzi, Castellani, Piva F., Giorgini, Tamagnini (10’ st Astolfi), Canini (41’ st Medici), Frihat (37’ st Galli). All.: Mancini. CASUMARO: Saccenti, Catozzo, Vinci, Bellodi, Farina, Lodi (3’ st Pansini), Correggiari, Barbieri, Chinappi (32’ st Guernelli), Gherlinzoni, Govoni. All.: Rambaldi. Arbitro: Krolikowski di Modena. Reti: 27’ pt Govoni (C), 27’ pt Frihat (V), 31’ st Astolfi (V). Note: ammoniti: Frihat (V), Lodi (C), Pansini (C). IL CASUMARO esce sconfitto da Secchiano, ma lo fa al termine di una partita combattuta e giocata con grande personalità contro un Novafeltria spinto dal pubblico di casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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