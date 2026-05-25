casumaro al tappeto la vis novafeltria rimonta ora resta il ripescaggio

Notizia in breve

La squadra di Casumaro è stata sconfitta in trasferta dalla Vis Novafeltria con il risultato di 2-1. La formazione locale ha recuperato lo svantaggio iniziale e ha segnato due reti nel corso della partita. La gara si è conclusa con la vittoria della Vis Novafeltria, che ora aspetta eventuali ripescaggi. La formazione di Casumaro ha schierato tra gli altri giocatori Renzetti, Guerra e Pavani T., mentre la Vis Novafeltria ha risposto con Nucci, Renzi e Castellani.