Lo Spezia ha pareggiato contro il Venezia in una partita che potrebbe influenzare le possibilità di salvezza della squadra. Durante il match, un'espulsione ha coinvolto un giocatore chiave, compromettere la strategia dell’allenatore. La situazione si presenta difficile per lo Spezia, che ora si trova in una posizione complicata nella classifica e con poche possibilità di influenzare direttamente il risultato finale della stagione.

? Cosa scoprirai Come può lo Spezia salvarsi senza poter più decidere il proprio destino?. Perché l'espulsione di Bandinelli ha compromesso la strategia di D'Angelo?. Quali errori arbitrali hanno scatenato la rabbia della Curva Ferrovia?. Chi deve sbagliare nell'ultima giornata per condannare gli aquilotti?.? In Breve Bandinelli espulso al 47° minuto dopo fallo su Busio sotto direzione di Colombo.. Gol di Sagrado al 70° e rigore parato da Mascardi al 31°.. Artistico segna al 90° dopo cross di Bonfanti al Picco di Spezia.. Curva Ferrovia in sciopero per arresti avvenuti tre settimane dopo derby Carrara.. Al Picco di Spezia, il sabato 1° maggio 2026 si è trasformato in un dramma sportivo senza precedenti con lo Spezia che ha pareggiato 2-2 contro il Venezia, lasciando il proprio destino legato all’ultima giornata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spezia, pareggio amaro col Venezia: destino salvezza in bilico

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