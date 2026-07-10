Un'auto è stata trovata incendiata davanti alla casa di un conduttore televisivo, con tracce di liquido infiammabile. Le forze dell'ordine stanno esaminando il veicolo e le prove raccolte sul luogo. Non ci sono ancora dettagli sul possibile collegamento con altri eventi o motivazioni. La zona è stata messa sotto controllo mentre si prosegue con le indagini.

Il movente. Manca il movente che avrebbe spintoValter Lavitola, presunto mandante dell’attentato aSigfrido Ranucci, a promuovere il posizionamento della “gelatina da cava” davanti casa del conduttore diReport. A detta del faccendiere, come ha specificato ai magistrati, non ci sarebbe infatti motivo perché“Siamo amici fraterni”. E così, una volta emersa l’imprevedibile (forse neanche troppo) amicizia fra i due, gli interrogativi si rincorrono come un cane che si morde la coda. Quale movente?Per scoprirlo di sicuro si ispezionano pen drive, hard disk, manoscritti e telefoni cellulari che sono stati sequestrati nelle due abitazioni di Lavitola dai carabinieri del Nucleo investigativo su disposizione dei magistrati antimafia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Attentato a Ranucci, il sondaggio politico di Lavitola per un partito al conduttore

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Caso Ranucci, spunta il sondaggio segreto di Lavitola sul campo largo

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