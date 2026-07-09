Massimo Giletti ha commentato il caso dell’attentato a Sigfrido Ranucci e l’indagine su Valter Lavitola, affermando di aspettarsi un colpo di scena. Durante un evento a Polignano a Mare, ha espresso perplessità sulle dichiarazioni di Ranucci riguardo al rapporto di amicizia con Lavitola, sottolineando che per lui “l’amicizia è sacra”.

Massimo Giletti ha detto la sua sul caso dell’attentato a Sigfrido Ranucci e dell’indagine su Valter Lavitola. Intervistato durante il Festival del Libro Possibile a Polignano a Mare, Giletti si è detto perplesso dalle parole di Ranucci sul rapporto di amicizia con Lavitola, dicendo che per lui “l’amicizia è sacra”. Inoltre, il giornalista ha detto che, conoscendo bene la vicenda dell’attentato, si aspetta “un colpo di scena sulle motivazioni”. Giletti commenta le parole di Ranucci su Lavitola Massimo Giletti ha parlato da Polignano a Mare, nel corso del Festival del Libro Possibile, intervistato dal direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci. Parlando di Ranucci, Giletti ha detto di essersi rimasto spiazzato perché “vedo su un giornale che lui ha detto delle cose su di me, e poi personalmente mi dice che non sono vere”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Massimo Giletti contro Sigfrido Ranucci dopo il caso Valter Lavitola, "penso che ci sarà un colpo di scena"

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