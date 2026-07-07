Sigfrido Ranucci ha espresso incredulità riguardo alla presunta responsabilità di Valter Lavitola nell’attentato subito dal giornalista di Report, definendo Lavitola un amico vero che non gli farebbe mai del male. Le indagini della DDA di Roma indicano Lavitola come possibile mandante dell’attentato, ma Ranucci non crede alla colpevolezza dell’ex direttore de L’Avanti, sostenendo che ci sono elementi che non quadrano.

Sigfrido Ranucci non riesce a credere alla colpevolezza di Valter Lavitola, l’ex direttore de L’Avanti che, secondo le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, sarebbe il mandante dell’attentato ai danni del giornalista di Report. Intervistato dal Corriere della Sera, Ranucci ha dichiarato: “Valter è un amico vero, fra di noi c’è un grande affetto. Da quando ho saputo del suo coinvolgimento presunto nell’attentato nei confronti miei e della mia famiglia sono stati giorni pesantissimi”. Il giornalista, che frequenta assiduamente il ristorante di Lavitola, ha rivelato di aver ricevuto la notizia dal suo amico proprio mentre i carabinieri stavano effettuando una perquisizione: “Era agitato. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Sigfrido Ranucci: “Lavitola è un amico vero, non mi farebbe mai del male. Ci sono cose che non tornano”

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Parafrasando Sigfrido #Ranucci (e la sua cavolata su #Nordio pronunciata il 28 aprile a @CartabiancaR4 con Bianca #Berlinguer) si potrebbe dire oggi: - una fonte ci ha raccontato che negli amichevoli incontri tra Ranucci e #Lavitola si è discusso di un finto x.com

Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante reddit

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