Il conduttore di Report ha presentato una denuncia attraverso il suo legale, sostenendo che gli si voglia attribuire il ruolo di beneficiario di un attentato subito, e non di vittima. La denuncia ipotizza reati di diffamazione pluriaggravata e altri reati correlati.

Sigfrido Ranucci passa all’attacco e nella vicenda dell’attentato ai suoi danni non ci sta a passare da «vittima a presunto beneficiario». Il conduttore di Report - tramite il suo legale Roberto De Vita - ha presentato una denuncia in cui ipotizza i reati di diffamazione pluriaggravata e altri reati. Un’iniziativa legata alla «diffusione di dichiarazioni, articoli di stampa» che hanno - a suo dire - formulato «congetture ed insinuazioni» che lo fanno apparire "mediante esplicite allusioni» come beneficiario della bomba fatta esplodere il 16 ottobre sotto casa sua a Pomezia. E si muove anche la politica: il ministro delle Imprese Adolfo Urso,... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Caso Ranucci, il conduttore di Report denuncia: «Mi fanno passare da vittima a beneficiario dell'attentato»

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