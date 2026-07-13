Caso Ranucci il conduttore di Report denuncia | Mi fanno passare da vittima a beneficiario dell' attentato

Da gazzettadelsud.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il conduttore di Report ha presentato una denuncia attraverso il suo legale, sostenendo che gli si voglia attribuire il ruolo di beneficiario di un attentato subito, e non di vittima. La denuncia ipotizza reati di diffamazione pluriaggravata e altri reati correlati.

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Sigfrido Ranucci passa all’attacco e nella vicenda dell’attentato ai suoi danni non ci sta a passare da «vittima a presunto beneficiario». Il conduttore di Report - tramite il suo legale Roberto De Vita - ha presentato una denuncia in cui ipotizza i reati di diffamazione pluriaggravata e altri reati. Un’iniziativa legata alla «diffusione di dichiarazioni, articoli di stampa» che hanno - a suo dire - formulato «congetture ed insinuazioni» che lo fanno apparire "mediante esplicite allusioni» come beneficiario della bomba fatta esplodere il 16 ottobre sotto casa sua a Pomezia. E si muove anche la politica: il ministro delle Imprese Adolfo Urso,... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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