Sigfrido Ranucci ha commentato le accuse rivoltegli nel caso Lavitola, chiedendo di smettere con le illazioni e definendo le dichiarazioni come “fango”. La redazione ha invitato il pubblico a seguire la replica sospesa su RaiPlay, con oltre 51.000 visualizzazioni. Nel frattempo, sono state annunciate nuove querele da parte di Ranucci e altri soggetti coinvolti, in risposta a quanto definito come attacchi ingiustificati.

Dopo giorni di sospetti, illazioni e ricostruzioni costruite più sui retroscena che sui fatti, Sigfrido Ranucci passa al contrattacco. Il conduttore di Report ha presentato, attraverso il suo legale Roberto De Vita, una denuncia-querela per diffamazione pluriaggravata contro chi, in queste settimane, ha alimentato la tesi del “finto attentato”, trasformando – come scrive l’avvocato – “la vittima del grave attentato nel suo presunto beneficiario”. Una narrazione che, secondo la difesa, ha provocato conseguenze “di inaudita gravità” sul piano umano e professionale. Una redazione compatta con il conduttore. Ma non è tutto. Ranucci, insieme ai... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Lavitola, Ranucci al contrattacco: “Basta fango”. E partono le querele. Intanto, in 51mila raccolgono l’invito della redazione e guardano su RaiPlay la replica sospesa

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