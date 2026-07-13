Caso Covid Ranucci | Da Report nessuna censura sull' inchiesta delle mascherine

Da ilgiornale.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il quotidiano La Verità sostiene che un’inchiesta di Report sugli acquisti di mascherine durante il Covid sarebbe stata censurata e rimossa dal sito di Raiplay. Il responsabile di Ranucci ha dichiarato che non c’è stata alcuna censura sull’inchiesta. La questione riguarda un articolo a firma di Carlo Cambi e un editoriale di Maurizio Belpietro, entrambi pubblicati dal giornale.

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"Oggi il quotidiano la Verità, con un editoriale del direttore Maurizio Belpietro e un articolo a firma di Carlo Cambi, sostiene che un’inchiesta di Report sugli acquisti dei dispositivi di protezione durante il covid sarebbe stata da me censurata e sparita dal sito di Raipaly. Premesso che Report non ha giurisdizione su Raiplay che ha una struttura e direzione autonoma, i fatti non corrispondono al vero". Così in un post su Facebook il giornalista Sigfrido Ranucci. "La puntata contestata 'La commessa cinese' andata in onda l’11 gennaio 2021 è presente sul nostro sito, sotto forma di testo integrale", spiega Ranucci aggiungendo che "il video non c'è semplicemente perchè c'erano filmati prodotti in Cina i cui diritti hanno una scadenza a cinque anni, come da contratto con la società che ci ha fornito le immagini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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