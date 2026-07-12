Il conduttore di Report ha dichiarato che non esiste nessuna inchiesta sull’eolico condizionata dall’imprenditore coinvolto, smentendo l’esposto presentato da Fratelli d’Italia. Ha precisato che l’accusa di un collegamento tra il programma e Lavitola è errata e che, in generale, non ci sono indagini di Report influenzate da questa persona. La replica arriva dopo la richiesta di portare l’esposto in Procura.

“Non esiste nessuna inchiesta di Report sull’eolico condizionata da Lavitola“.Sigfrido Ranuccireplica all’esposto che FdI vorrebbe portare in Procura e specifica che “in generale non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola“. Ebbene, il conduttore del programma d’inchiesta in onda su Rai3 tiene il punto senza esitazioni per ciò che riguarda il suo rapporto con l’imprenditore e faccendiereValter Lavitola, indagato come mandante dell’attentato dinamitardo compiuto contro il giornalista il 16 ottobre 2025 e per il quale sono state arrestate 4 persone accusate di essere gli esecutori. Un rapporto però che ha sollevato non pochi dubbi sull’influenza che Lavitola potrebbe avere nelle inchieste condotte da Report, siccome lo stesso Ranucci ha reso noto che l’imprenditore è stato spesso una fonte da lui consultata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Ranucci-Lavitola, il conduttore Report smentisce FdI: ‘Nessuna inchiesta condizionata dall’imprenditore, esposto errato’

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