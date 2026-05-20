La fredda luce del giorno | tutto quello che c’è da sapere sul film

La fredda luce del giorno: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La fredda luce del giorno (The Cold Light of Day), film del 2012 diretto da Mabrouk El Mechri e interpretato da Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Will Shaw è un giovane consulente finanziario di San Francisco in partenza per la Spagna, dove lo aspettano i genitori e il fratello per trascorrere assieme una vacanza in barca lungo la Costa Brava. Non si prospettano tuttavia delle ferie particolarmente lunghe e serene per lui, angosciato dal fatto che la sua compagnia è sull’orlo della bancarotta e che dovrà presto far ritorno a lavoro. 🔗 Leggi su Tpi.it

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