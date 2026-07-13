Casa nella prateria la scoperta sconvolge Melissa Gilbert | a 62 anni trova tre fratelli che non sapeva di avere

A 62 anni, Melissa Gilbert ha scoperto di avere tre fratelli che non conosceva. La scoperta è avvenuta durante un’indagine genealogica, rivelando legami familiari sconosciuti fino a quel momento. La notizia ha sorpreso l’attrice, nota per il ruolo in una serie televisiva degli anni Settanta. La ricerca ha portato alla luce nuovi membri della famiglia, sconosciuti fino a quella fase della vita. La scoperta è stata comunicata pubblicamente senza ulteriori dettagli.

A 62 anni, quando molti pensano di conoscere ormai tutti i capitoli della propria storia familiare, Melissa Gilbert si è ritrovata a scoprire che il suo albero genealogico nascondeva ancora rami inaspettati. L’attrice che ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori interpretando Laura Ingalls in Casa nella prateria ha annunciato di aver scoperto l’esistenza di tre fratelli maggiori dal lato della madre biologica, persone di cui ignorava completamente l’esistenza. “ Beh, sono state settimane straordinarie ”, ha scritto Gilbert su Instagram, condividendo con i suoi follower una notizia che ha dell’incredibile. La scoperta è avvenuta attraverso un’ app di ricerca genealogica, dove si è connessa con quello che ha definito il suo “quinto cugino biologico”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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