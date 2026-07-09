La casa nella prateria, serie cult degli anni Settanta, torna con un reboot su Netflix. Un mix tra buoni sentimenti e anima puramente western. Siamo nell'epoca dei reboot, è inutile negarlo. Eppure, tra i tanti pilastri che hanno fatto la storia della televisione, ce n'è uno che fino a oggi è rimasto saldo nei nostri cuori e nei nostri ricordi: parliamo de La casa nella prateria che debutta su Netflix con una nuova incarnazione, più moderna e adatta al pubblico delle piattaforme dello streaming. Nata a metà degli anni Settanta, la serie originale fu uno dei successi più clamorosi della televisione statunitense, con ben 204 episodi e 4 lungometraggi dedicati alla vita della famiglia Ingalls, stabilitasi tra mille difficoltà nelle libere (si fa per . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - La casa nella prateria, recensione: il (buon) reboot che riscrive l'epopea degli Ingalls

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Temi più discussi: Tornano gli Ingalls, arriva La (nuova) Casa nella Prateria; La casa nella prateria, esce la serie reboot. Ecco cosa sapere, dalla trama al cast; In attesa del ritorno de La casa nella prateria, viaggio nei luoghi della serie TV; 'La casa nella prateria', su Netflix il remake della storica serie tv.

Tornano gli Ingalls, arriva La (nuova) Casa nella Prateria #ANSA x.com

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