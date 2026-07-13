A Reggio Emilia, l’anagrafe comunale ha annunciato l’apertura di 1.500 nuovi appuntamenti ad agosto per il rinnovo delle carte d’identità elettroniche. La possibilità di prenotare riguarda cittadini che devono aggiornare il documento, anche se l’obbligo di passaggio dalla carta tradizionale a quella elettronica è stato parzialmente revocato con scadenza al 3 agosto 2026. La prenotazione è disponibile a partire da oggi.

Reggio Emilia, 13 luglio 2026 – Nonostante sia venuto meno (in parte) l’obbligo di passaggio dalla carte d’identità cartacea a quella elettronica entro il 3 agosto 2026, da oggi l’Anagrafe del Comune di Reggio Emilia mette a disposizione altri 1.500 appuntamenti relativi per il rilascio del documento elettronico ad agosto. Circa la metà sono disponibili nell’Agenda delle prenotazioni sul sito istituzionale dell’Ente ( a questo link ); altrettanti nelle agende non visibili online utilizzate per poter gestire le effettive necessità urgenti di emissione di carte d'identità e quindi accessibili solo contattando il call center al numero telefonico 0522 585858 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 13,30 e martedì anche dalle 14,45 alle 17,45. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Reggio Emilia.

© Ilrestodelcarlino.it - Carte d’identità elettroniche, a Reggio Emilia altri 1.500 appuntamenti ad agosto per rinnovare il documento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuove carte d'identità elettroniche, open day e aperture straordinarie per sostituire il vecchio documentoIl Comune di Osimo ha annunciato aperture straordinarie degli uffici anagrafe per facilitare la sostituzione delle carte d'identità cartacee con...

Carte d’identità elettroniche. Open day per fare il rinnovoIl Comune di Osimo ha annunciato che, in vista della scadenza del 3 agosto, si terranno nuovamente gli Open Day presso gli uffici anagrafe dedicati...

Temi più discussi: Nuovo fascicolo sanitario elettronico: record di utilizzo a Reggio e in regione. VIDEO; Priamo Bocchi: Consentire l’accesso all'app ER Salute con la carta d'identità elettronica; Proseguono anche a luglio i lavori di rifacimento del manto stradale; Sanità: da martedì 7 luglio online la nuova versione del Fascicolo sanitario elettronico.

Carte d’identità cartacea: a Reggio Emilia stabilita una proroga per la validità in alcuni casi specificiDal 3 agosto 2026 le carte di identità cartacee perderanno la loro piena validità. Potranno essere ancora utilizzate temporaneamente solo limitatamente ad alcuni casi specifici stabiliti dalla legge. sassuolo2000.it

Carte d’identità cartacee, cosa cambia dal 3 agosto: introdotte alcune prorogheREGGIO EMILIA – Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee non saranno più valide per l’espatrio. È la principale novità ricordata dal Comune di Reggio Emilia, che invita i cittadini ancora in pos ... reggionline.com